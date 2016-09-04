Во время встречи с председателем КНР Владимир Путин сказал, что сдержал обещание и привёз мороженое. Такой подарок российский лидер решил сделать, помня слова одного из китайских инвесторов о том, что вывозить из России мороженое местного производства запрещено. При том, что в Китае это холодное летнее лакомство очень любят.

"Предприниматели китайские сказали, что у вас очень любят мороженое. Я обещал вам привезти, вот, как я уже сказал вам, в подарок привез целую коробку мороженого российского", — сказал Путин, чьи слова цитирует "РИА Новости".

Си Цзиньпин очень оценил такой подарок. Об этом журналистам рассказал присутствовавший на встрече двух лидеров глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев.

В этом году саммит G20 проходит в китайском городе Ханчжоу. Главной темой форума стало построение инновационной экономики в мире.