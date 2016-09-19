19 сентября на улице Фрязевская столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi и КамАЗ.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах, пострадавших нет.

Инцидент произошёл на улице Фрязевская в районе дома шесть.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД агентству подтвердили факт аварии. "В ДТП никто не пострадал. Пожарные на место происшествия действительно прибывали, однако никаких работ не проводили", – заметили в ведомстве.

В Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС также опровергли факт возгорания автомобиля. "Ни воспламенения, ни разлива топлива в результате ДТП не произошло. Наши подразделения работ не проводили", – подчеркнул источник.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства аварии.