Смертельное ДТП произошло ранним утром 9 декабря в Пушкинском районе Петербурга на Волхонском шоссе. Под колёсами иномарки погиб местный житель 1942 года рождения. От полученных травм он скончался на месте ДТП до прибытия медиков.

- На въезде в Пушкин с Волхонского шоссе сбит человек, - выложили фото сбитого пешехода очевидцы. - Пробке быть.

Как уточнили в отделе информации и пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, смертельное ДТП с участием пешехода произошло около 07:10 в пятницу напротив дома 85 по Волхонскому шоссе. Авто марки Mitsubishi Lancer сбило насмерть пожилого мужчину, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода.

По факту ДТП ведется проверка.

Напомним, что буквально вечером 8 декабря под колёсами автомобиля также погиб пешеход.

Смертельное ДТП с пешеходом стало причиной пробок на Маршала Казакова в Петербурге (фото)