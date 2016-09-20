Свои "текстильные" экспонаты и оборудование на оптовой ярмарке представили более 2000 производителей из России и ещё 28 стран мира. Самые находчинвые придумали креативные способы привлечь к себе внимание.

Например, магазины женского белья и купальников выставили на стенды не только маникенов, но и живых моделей. И это в прохладном павильоне, по которому некоторые ходили в куртках.

– Вы меня для чего фотографируете? – поинтересовалась очаровательная блондинка Алёна, увидев перед собой нашего фотографа.

– Для газеты Metro.

– Вы что, у меня же папа на метро ездит! – смутилась девушка, но тут же начала позировать.

На соседнем стенде литовские купальники для дам разных размеров и возрастов рекламировали две модели: "стандартная" и нестандартная красавицы. Вторую, пышку Веру, мы оторвали от демонстрации пляжных нарядов двум женщинам, потенциальным клиенткам.

– Поговорите, конечно, нам самим интересно узнать про эту девушку, – любопытно улыбнулись они.

Как оказалось, Вере 25 лет, а моделью она начала работать в 21:

– Я училась в Новосибирске и меня нашёл агент местного модельного агентства и предложил стать моделью. Я рассмеялась и говорю: "Вы хорошо посмотрели мои фотографии? Я не худая". Он говорит: "Нет, нам именно такая и нужна". И всё, и как-то закрутилось. Менять я в себе ничего не хочу, мне всё нравится, я востребована в своей работе.

По словам девушки, в жизни у неё проблем с подбором купальников своего размера не возникает.

Фирма по производству иголок, булавок и скрепок "Мосточлегмаш" тоже использовала для привлечения внимания девушку. Правда, электронную. Робот-промоутер Кики рассказывала посетителям выставки о заводе и его продукции. А желающих даже ласково обнимала по команде "обнимашки".

– А если вы ей предложите заняться сексом, она скажет, что вы пошляк! – радостно объявила представительница фирмы.

"Брестский чулочный комбинат" завлекал публику платьем из носков.

– Их здесь 150 пар, – гордо заявил директор компании. – В Белоруссии такие платья стоят в наших фирменных магазинах.

Правда, на живых людей эти шедевры моды и маркетинга пока не надевали, но, по словам бизнесмена, это может стать следующим шагом.

Коллекция его соотечественников, белорусской фабрики "Свiтанак", привлекала внимание сама по себе. Модельер Михаил Мытник сделал домашние костюмы для все семьи с символом сети "Wi-Fi" на груди.

– Этот знак – символ связи людей в обществе и семье, – объяснил он Metro свою задумку. – Однако, фотографироваться со своим детищем почему-то отказался.

Компания по производству детского белья сильно тратиться и заморачиваться не стала: выставили на стенд объёмного картонного оленя.

– Это для красоты? – спросили мы девушку на стенде.

– Люди идут на оленя!

– А мусорное ведро под ним зачем?

– На все случаи его жизни, – улыбнулась она.