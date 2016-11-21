На ВДНХ появится пересадочный узел

Чтобы обеспечить беспрепятственный проход пешеходов от северного выхода со станции метро «ВДНХ» к выставке по центральной аллее, а также чтобы разгрузить территорию от большого числа автобусов, следующих из Москвы в область, в этом районе построят новый транспортно-пересадочный узел.

«ТПУ предусматривает пересадку с метро на наземный городской транспорт и монорельс. В зоне проектируемого пересадочного узла достаточно сложная транспортная сеть: троллейбусы, автобусы, трамвай… Кроме того, огромную нагрузку несёт метрополитен – около 200 тысяч человек в сутки только на станции «ВДНХ», – сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Одним из ключевых решений станет прокладка полукилометрового тоннеля вдоль Продольного проезда, идущего параллельно монорельсу вблизи входной группы на выставку.

Слева от главного входа ВДНХ появятся заездные карманы для авто. Для удобства гостей выставки по ней запустят транспорт.

«Для этого будет построен новый участок улично-дорожной сети, связывающий 1-й и 2-й Поперечные проезды вдоль проспекта Мира», – добавил Кузнецов.

Некоторые аналитики считают выбор данного места для нового ТПУ не самым удачным.

– Идея делать пересадочный узел у ВДНХ – ошибка, – уверен координатор «Общества синих ведёрок» Пётр Шкуматов. – Стратегически более подходящим было бы место возле платформы Северянин: там и МЦК рядом есть, которым действительно стали бы пользоваться, и железная дорога рядом, и территория есть.