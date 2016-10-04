Служба государственного строительного надзора выдала разрешения на ввод в эксплуатацию 1-й очереди ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…». Ранее, в конце августа, квартал Seven Suns Development был полностью подключен ко всем инженерным коммуникациям, в том числе водо-, тепло- и энергоснабжению, водоотведению и системам цифрового телевидения, телефонной связи, интернет и радиовещания. Первым 5 корпусам жилого комплекса уже присвоены милицейские адреса. Дома отнесены к улице Вадима Шефнера муниципального округа «Морской» Василеостровского района Санкт-Петербурга.

1-я очередь ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…» включает в себя 5 корпусов высотой от 6 до 19 этажей и общей площадью 120 000 квадратных метров. В домах расположено 2609 квартир. Многие из них – видовые, с обзором на Финский залив, береговые части севера и юга города, «Зенит-Арену» и вантовые мосты надводной части ЗСД. В настоящее время Seven Suns Development продала все квартиры в 1-й очереди. В продажу поэтапно выводятся квартиры в корпусах 2-й очереди ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…», которая будет сдана в IV квартале 2017 года, а также апартаменты в Многофункциональном центре, ввод в эксплуатацию которого состоится в 2018 году.

Сегодня в домах 1-й очереди квартала завершается чистовая отделка квартир и мест общего пользования, а также ведется благоустройство придомовой территории. Во дворах ЖК уже смонтированы покрытия велосипедных дорожек, детских и спортплощадок, ведется мощение брусчаткой пешеходных зон.

Квартал «Светлый мир «Я-Романтик…» необычен для Петербурга не только тем, что является первым жилым комплексом на намыве, но и большим числом объектов социальной инфраструктуры, которые на бесплатной основе будут доступны его жителям. Кинотеатр, творческие центры, концертный зал, банный комплекс и обсерватория помогут новоселам организовать досуг прямо рядом с домом. Это особенно актуально, учитывая, что ЖК находится в молодой и растущей части Васильевского острова, где социальная инфраструктура находится в стадии развития.

Проект ландшафтного дизайна внутренней территории квартала «Светлый мир «Я-Романтик…» создан известным бюро «Нескучный сад». Архитектурный план включает масштабное озеленение придомового пространства, высадку лиственных и хвойных пород деревьев, характерных для стран Балтийского моря. В квартале будет реализована концепция «дворы без машин» и приоритет будет отдан движению пешеходов и велосипедистов. Немаловажно, что в ЖК будут построены 2 детских сада на 140 и 115 мест и общеобразовательная школа на 825 мест.

За последний месяц цены на квартиры в ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…» обновлялись дважды. Подключение квартала ко всем инженерным коммуникациям в начале сентября привело к резкому увеличению интереса рынка к объекту. Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса также должен спровоцировать отложенный спрос.

Специалисты по недвижимости уверены: жилье на намыве будет и дальше прибавлять в цене и может рассматриваться не только как место для жизни, но и надежный объект для инвестирования. Следующий скачок спроса и цен ожидается в ноябре, когда состоится запуск движения по центральной части ЗСД и заработают съезды с него на остров. После этого василеостровцы и будущие жители намывных территорий смогут быстро добраться как до традиционно близкого центра, так и до южных и северных районов Петербурга.

Застройщик: ООО «ВЫМПЕЛ», проектная декларация на www.ya-romantik.ru