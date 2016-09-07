В четверг, 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда на пересечении Большого проспекта и 8-9 линий Васильевского острова установят солнечные часы. Как рассказали в пресс-службе администрации Василеостровского района города, во время блокады в городе не работали уличные часы – они одними из первых пострадали от обстрелов и бомбежек.

В разных районах часы показывали разное время. Как правило, стрелки указывали время, когда их настигла взрывная волна.

Тогда в 1943 году астроном В.И. Прянишников разработал и воплотил проект солнечных часов на Васильевском острове. Они работали до 1945 года.

Эти часы решили воссоздать по инициативе руководства администрации района. Проект разработан петербургским мастером Валерием Дмитриевым, на счету которого пятьдесят солнечных часов во всех уголках России, и согласован в профильных Комитетах Санкт-Петербурга.