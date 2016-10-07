Накануне вечером, 6 октября, на Васильевском острове спасатели тушили пожар в заброшенном кирпичном доме №13 на Уральской улице. Огонь существенно повредил кровлю, произошло частичное обрушение конструкций.

- В заброшенном кирпичном здании ангара размером 15х30 метров горела крыша на площади 50 квадратных метров, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

Пожар был локализован 6 октября в 22:13. Обошлось без пострадавших.

Как было установлено позднее, на территории ангара, в отстойнике и рядом, было обнаружено 17 авто. Предположительно, их разбирали на запчасти. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», это угнанные машины, которые находятся в розыске. Из них только шесть были с госзнаками.

По словам старшего мастера автосервиса, ранее трижды судимого 44-летнего жителя Петербурга, в помещении, где произошло возгорание, находятся ещё 5 автомашин.

На месте происшествия работает полиция.