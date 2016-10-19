18 октября в школе, которая находится на территории Новой Москвы, в Щербинке, ученица восьмого класса на уроке физкультуры вдруг почувствовала себя плохо. Девушка сидела на скамейке, а потом потеряла сознание. Подбежавший учитель сразу же вызвал скорую помощь, но помочь школьнице врачи не успели, передаёт агентство РИА Новости.

"Пятнадцатилетняя девочка умерла во время урока физкультуры на улице 40-летия октября в Щербинке. По данному факту следователи проводят доследственную проверку", — заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Сейчас эксперты устанавливают все обстоятельства смерти ребенка. Кроме того, проверяют, не стали ли причиной трагедии халатные действия педагогов школы. Преподавательский состав и одноклассники школьницы уже ответили на вопросы следователей.



