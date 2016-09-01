Вечером 31 августа из Рефтинского спецучилища закрытого типа сбежали несколько десятков воспитанников. Большая часть малолетних преступников уже возвращена в учреждение, сообщает официальный сайт прокуратуры Свердловской области.

Было установлено, что около 20.40 31 августа 46 воспитанников учебно-воспитательного учреждения в городе Асбест самовольно покинули территорию из-за недовольства условиями содержания. В настоящий момент 41 беглец уже возвращён в училище.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области приводят другие данные: сбежали 34 несовершеннолетних, 27 из них уже пойманы полицией, ещё семеро находятся в розыске.

Руководство учреждения сообщило, что накануне воспитанники устроили погром на кухне, разбив посуду, а после покинули здание, преодолели забор и контрольно-пропускной пункт.

В настоящее время рассмотрением дела занимается прокуратура. Устанавливаются обстоятельства инцидента, разыскиваются остальные сбежавшие.