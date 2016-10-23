Смертельное ДТП произошло в Невском районе Петербурга, на улице Седова, вечером 23 октября.

Как сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург", во дворе на улице Седова, 89, корпус 1 водитель "ГАЗели" переехал женщину. От полученных травм она скончалась.

Свидетели утверждают, что водитель сдавал назад и по неустановленным причинам не заметил женщину, стоявшую за автомобилем.

Уточняется, что погибшей в ДТП на улице Седова было около 50 лет.

Некоторые очевидцы заявили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Однако точные обстоятельства произошедшего будут установлены позже. На месте ДТП на улице Седова работает следственно-оперативная группа.