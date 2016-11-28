На Украине готовы забрать себе всех мигрантов из ЕС в обмен на безвизовый режим

На Украине так сильно жаждут безвизового режима, что даже предлагают поселить у себя сирийских беженцев, которые стали головной болью для всего Евросоюза. В частности, такую идею высказал заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов на своей странице в Facebook.

В начале своего поста Петухов высказал своё недовольство тем, что безвизовый режим между ЕС и Украиной так и не был достигнут и что у украинцев есть "право чувствовать себя обманутыми", ведь страна стала "заложником миграционного кризиса и фактора предстоящих выборах в крупнейших странах ЕС". И хотя, по мнению чиновника, многие страны ЕС откладывают вопрос безвизового режима с Украиной как раз из-за боязни усиления ситуации с беженцами, Украина могла бы стать решением этой проблемы.

Для этого Петухов предлагает взять квоту на расселение мигрантов у какой-либо страны объединения или даже нескольких стран.

"Я бы предложил ЕС взять на себя добровольно квоту на расселение мигрантов. Думаю наша страна могла бы полностью взять на себя квоту, например, Нидерландов", — написал заместитель министра.