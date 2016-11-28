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На Украине готовы забрать себе всех мигрантов из ЕС в обмен на безвизовый режим

  • Данила Белов

Также страна хочет заработать на этом

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На Украине так сильно жаждут безвизового режима, что даже предлагают поселить у себя сирийских беженцев, которые стали головной болью для всего Евросоюза. В частности, такую идею высказал заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов на своей странице в Facebook.

В начале своего поста Петухов высказал своё недовольство тем, что безвизовый режим между ЕС и Украиной так и не был достигнут и что у украинцев есть "право чувствовать себя обманутыми", ведь страна стала "заложником миграционного кризиса и фактора предстоящих выборах в крупнейших странах ЕС". И хотя, по мнению чиновника, многие страны ЕС откладывают вопрос безвизового режима с Украиной как раз из-за боязни усиления ситуации с беженцами, Украина могла бы стать решением этой проблемы. 

Для этого Петухов предлагает взять квоту на расселение мигрантов у какой-либо страны объединения или даже нескольких стран. 

"Я бы предложил ЕС взять на себя добровольно квоту на расселение мигрантов. Думаю наша страна могла бы полностью взять на себя квоту, например, Нидерландов", — написал заместитель министра.

 

При этом он заметил, что в подобном случае Украина могла бы даже подзаработать, так как Киев имел бы право потребовать "дополнительного финансирования от ЕС или отдельной страны".

Напомним, что обещанный безвизовый режим между ЕС и Украиной до сих пор не введён. Более того, говорившие больше всего о большой европейской семье страны выступают главными противниками введения "безвиза" для Украины. 24 ноября председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что Брюссель не может пойти на такой шаг из-за позиции таких стран, как Франция, Бельгия, Венгрия, Италия и Германия.

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