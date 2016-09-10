На Удельном рынке в Приморском районе Петербурга (Фермское ш., 41, к.1) в субботу прохожие могил увидеть героев блошиного рынка начала ХХ века: скупщиков антиквариата, торговцев цветами, чистильщика обуви, мальчика-разносчика газет и, конечно же, шарманщика. Во время открытия благоустроенной площади Шарманщика всех гостей праздника 10 сентября ждало театрализованное представление, сообщает пресс-служба Приморского района города.

В день открытия на площади также проходила выставка народных ремесел и удивительных вещей. Можно было приобрести старинные фарфоровые статуэтки и тарелки, антикварную посуду, предметы интерьера.

- Также свои работы представили творческие мастерские учреждений культуры Приморского района, - отмечают в пресс-службе района.

Открытие Площади Шарманщика продолжило уже сложившуюся в Приморском районе традицию благоустройства и преобразования значимых территорий в локальные культурные объекты, центры притяжения жителей района. Сегодня во всем мире блошиные рынки – это не только место где можно что-то продать или купить, это единое мультипространство, где время обретает материальные черты, становится осязаемым.