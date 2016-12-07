Паспорт, или Fan ID, обеспечит болельщикам доступ на матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, а также станет важным элементом безопасности. Об этом на открытии центра сообщили вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко и министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. Чиновники ответили на самые популярные вопросы о паспорте болельщика.

Для чего нужен паспорт?

Адрес В Петербурге центр будет работать по адресу: Литейный проспект, 26

– Fan ID нужен для того, чтобы избавить посетителей стадионов от дополнительных проверок и сделать проход на арену максимально удобным, – сообщил министр связи Никифоров.

Вице-премьер Виталий Мутко также отметил важность документа:

– Паспорт болельщика обеспечит безопасность на стадионах. Некоторым фанатам будет отказано в его получении.



Как получить Fan ID?

По словам Николая Никифорова, оформить паспорт болельщика не составит большого труда:

– Для того чтобы получить документ, нужно либо подать заявку на сайте Fun-ID.ru, либо посетить центр в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи или Казани. Иностранным гостям можно будет сделать это дистанционно, после чего документ доставят им по почте.

Центр работает чётко - В центре по выдаче паспортов всё работает чётко, быстро и грамотно. Процедура подачи заявки заняла три минуты. Для её оформления у меня попросили паспорт, телефон, электронную почту, а потом сделали фото. В анкете надо было указать только адрес проживания. Больше всего мне хотелось бы посетить в Санкт-Петербурге матч сборной Португалии. Евгений Cенцов, один из первых посетителей центра по выдаче паспортов болельщика

Какие документы понадобятся для оформления?

– Для получения паспорта нужны общегражданский паспорт, билет на Кубок конфедераций и фотография, – заявил Никифоров корреспонденту Metro. – Отмечу, что доставка паспортов предусматривается только для зарубежных болельщиков, а россияне должны забрать их в одном из четырёх центров. Выдача Fan ID начнётся в феврале.

Какие льготы предоставит Fan ID?

Виталий Мутко отметил, что иностранные граждане, получившие Fan ID, смогут прилететь в Россию без визы:

– Иностранцы будут пересекать границу без визы. Кроме того, паспорт обеспечит бесплатный проезд на общественном транспорте, а также переезды между городами, принимающими Кубок конфедераций.