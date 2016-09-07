На территории бывшего автомобильного завода АЗЛК на Волгоградском проспекте обрушилась старая лифтовая шахта, примыкающая к дому 32/36. Обвал повредил несколько машин, расположенных возле шахты. По данным МЧС, пострадавших нет.

– Произошло обрушение старолифтовой шахты в неэксплуатируемом, нежилом здании, – сообщили Metro в МЧС. – Пожарно-спасательные подразделения проводят разбор завалов. Сведений о пострадавших не поступало.

Житель столицы Иван Клочек в момент ЧП находился в соседнем бизнес-центре и, когда почувствовал землетрясение, вышел на улицу, где увидел заваленные кирпичами автомобили.

– С внутренней стороны здания обрушилась кирпичная пристройка типа короба, в пять этажей высотой, где-то пять на десять метров, – рассказывает Иван Metro. – Пристройка эта не жилая, в неё сбрасывали строительный мусор с крыши здания. Возможно, раньше этой пристройкой действительно была лифтовая шахта. В результате обрушения засыпало парковку, что находилась рядом. Где-то пять или семь машин засыпало целиком. Неизвестно, были там люди на тот момент или нет.

По словам очевидца, спасательные бригады прибыли на место ЧП оперативно:

– В течение десяти минут приехали сотрудники МЧС. Несколько раз объявляли минуту тишины, после чего началась разборка завалов. Никаких голосов из-под обломков шахты слышно не было. В своей работе сотрудники МЧС использовали тепловизоры.

Ещё одним очевидцем стала москвичка Мария Шулежко. Она отметила, что в здании, к которому примыкала обрушившаяся шахта, было "что-то вроде склада" и в нём находились грузчики и рабочие.

– Внизу стояли припаркованные авто, четыре машины сильно повредило, – говорит она Metro. – Вроде двух человек не могли найти. При этом до обвала на крыше здания находились люди. Приехало очень много служб – МЧС, полиция, пожарные и врачи. В момент обрушения в соседнем здании, где находилась я, чувствовались сильные толчки.