На въезде на незаконный мусорный полигон, куда за последние 15 лет «неустановленные лица» свезли по меньшей мере два миллиона кубометров строительных и бытовых отходов, тишина и спокойствие. С краю поросшие травой мусорные горы разворочены – в середине сентября, как и обещал мэр, отсюда начали вывозить перемешанные с грунтом отбросы. На кадрах, снятых тележурналистами, видно, как в очередь на погрузку выстраивались нарядные рыжие самосвалы, но сейчас здесь никого, лишь одинокий экскаватор.

– Все машины утром приезжали, в полвосьмого, – с ухмылкой говорит водитель экскаватора Василий, лузгая семечки у своего агрегата. Сколько их было, он не знает, сколько было в предыдущий день – тоже. Когда приедет следующий грузовик, тоже неясно.

– У них на всё такой ответ – приезжали, когда вас не было, – негодует гражданский активист, житель Печатников Рустам Билялов. Он вместе с другими жителями периодически приезжает на свалку проверить ход работ. По его словам, вывозили мусор только шесть дней. 19 сентября операция прекратилась.

Местные активисты опасаются, что долгожданный вывоз мусора с природоохранной зоны на берегу Москвы-реки может оказаться показухой. Когда приезжали журналисты и выстраивались очереди из самосвалов, среди них встречались грузовики с логотипами ГБУ «Жилищник» из разных районов, что, по мнению активистов, может означать, что их пригнали сюда в качестве подкрепления. Но, чтобы работать с мусором, нужна лицензия, иначе как минимум неясно, куда мусор денется в итоге.

– У водителей путевые листы были не заполнены, но с печатями, – рассказывает Рустам. – Было непонятно, куда они везут мусор. И мы решили проследить за грузовиками.

Следы самосвалов привели активистов в Московскую область. Вывезенный с берега Москвы-реки мусор сбрасывали в яму в посёлке Чкалово неподалёку от частных домов.

– Мы поставили в известность администрацию посёлка. Они, естественно, не были в курсе, – сказал Metro глава муниципального округа Печатники Алексей Порхунов. – Что касается свалки в Печатниках, я проверю лично. В любом случае свалка обязательно будет убрана. Назад дороги нет. Теперь остаётся только контролировать процесс.

Глава управы Сергей Григорьев комментировать ситуацию отказался.

Есть одна, безусловно, хорошая новость – новый мусор не появлялся здесь уже почти год.