В декабре фотографии зверей из Московского зоопарка украсят шесть городских автобусов и один троллейбус.

Как сообщает официальный сайт столичного правительства, для оформления транспорта выбраны снимки тигров, лис, енотов, зебр и сурикатов.

Рядом с каждой фотографией будет указан короткий номер, на который с помощью СМС все желающие смогут направить денежный перевод на содержание обитателей зоопарка.

"Люди хотят помогать животным, но не все могут заниматься волонтёрской работой или опекать кого-то из краснокнижных обитателей Московского зоопарка. Мы предлагаем всем неравнодушным оказать помощь небольшим переводом средств на короткий номер. Минимальная сумма перевода не ограничена, само СМС-сообщение будет бесплатным", — рассказала Светлана Акулова, директор Московского зоопарка.

Благотворительная акция проводится зоопарком совместно с Департаментом культуры города. Сбор средств продлится два месяца.