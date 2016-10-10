11 октября завершится месяц бесплатного проезда на Московском центральном кольце (МЦК) – теперь пассажиры будут оплачивать поездки по тарифам метро любым городским билетом, а также пользоваться всеми льготами по социальным картам.

Как передаёт корреспондент Metro, на станциях столичного метрополитена объявляют, что с 11 октября проезд на МЦК станет платным.

При этом в течение 90 минут пересадка между метро, МЦК и монорельсом будет бесплатной, сообщает официальный портал столичного правительства.

Как работает бесплатная пересадка

При пересадке с метро на Московское центральное кольцо или в обратную сторону пассажирам необходимо приложить проездной билет к любому турникету на станциях метро либо МЦК.

Если пассажир едет по маршруту метро — МЦК — метро и делает пересадки в течение 90 минут, то за весь путь с его карты спишется либо 32 рубля (кошелёк "Тройка"), либо одна поездка ("Единый", "90 минут").

Ровно во столько же обойдётся пассажирам поездка по маршруту метро — МЦК — монорельс, МЦК — метро (метро — МЦК) и монорельс — метро — МЦК.

При пересадке с автобуса на МЦК действует та же система, что и при пересадке с автобуса на метро. То есть с "Тройки" списывается 49 рублей (31 рубль за проезд на автобусе и 18 рублей за проход на МЦК), с "Единого" — две поездки, а с билета "90 минут" — одна (если пересадка происходит в течение полутора часов).

Купить проездной билет на МЦК можно как за наличные, так и с помощью банковской карты. Кроме того, оплатить проезд возможно при помощи технологии PayPass/PayWave.