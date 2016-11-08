Несовершеннолетних юношей сняли с электрички сотрудники Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД РФ на транспорте. Правоохранители проводят регулярные рейды на железной дороге в рамках операции по выявлению "зацеперов" «Каникулы».

На этот раз в поле зрения транспортной полиции оказались 16-летние юноши. Их сняли с электрички «Невская Дубровка – Санкт-Петербург» на железнодорожной станции Бернгардовка.

- На данной станции двое учащихся одного из петербургских колледжей зацепились за хвостовой вагон электрички, однако правонарушение было пресечено, - отмечают в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Зацеперов препроводили в линейный отдел транспортной полиции на Финляндском вокзале. Там с ними провели беседу инспектора по делам несовершеннолетних.

В отношении 16-летних нарушителей также были возбуждены административные производства по ст. 11.17 КоАП РФ («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте»).

О происшествии правоохранители сообщат по месту учёбы подростков, а также в отдел по делам несовершеннолетних.