Вечером 12 сентября в СМИ появилась странная информация о том, что почти 70 священнослужителей прибыли к строящемуся стадиону на Крестовском острове ("Зенит-Арена") и освятили его. Эту информацию опровергли в секторе коммуникаций петербургской митрополии. Как рассказала "Радио Балтика" руководитель сектора, на стадионе «Зенит-Арена» 12 сентября проводили молебен о благополучном завершении строительства площадки.

Отмечается также, что это было неофициальное мероприятие, на котором было не более двух десятков священнослужителей. Об освещении недостроенного стадиона не может быть и речи.

Как уточнила пресс-секретарь "Метростроя" Екатерина Гигиняк, богослужение прошло в понедельник во второй половине дня. Ранее о молебне рассказали очевидцы в социальных сетях.

По данным Смольного, сдача объекта в эксплуатацию назначена на 30 декабря. Весной следующего года арену намерены передать «Зениту» для управления.