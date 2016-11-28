ДТП с участием пешеходов случилось на Среднеохтинском проспекте в Петербурге поздним вечером 27 ноября 2016. Как сообщили очевидцы, под машину попала семья, которая везла коляску.

"На Среднеохтинском проспекте на пешеходном переходе у дома №3 автомобиль сбил семью с коляской, ещё не ясно, что что с ребёнком", - сообщили очевидцы. Позже стало известно, что малыш не пострадал.

По предварительным данным, ДТП случилось вне зоны пешеходного перехода. После инцидента у водителя иномарки и главы семейства случился конфликт.

"Глава семейства таки попинал тачку... "гаишники" повреждения осматривают. У девушки нога болит, ее в больницу забрали, ребёнка проверили, с ним все в порядке", - уточнили очевидцы с места ДТП, - Ещё с семьёй была бабушка с белой собакой, они и ушли домой с коляской".

Как рассказали очевидцы, в ДТП пострадала и собака - прыгнула на машину, но удар был не очень сильный.