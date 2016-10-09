О происшествии на Софийской улице возле дома №41 сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург" в 7.56.

По словам свидетелей, автомобиль марки “Ауди А6” на большой скорости вылетел с дороги и врезался в столб. Как сообщили в УГИБДД по Петербургу, водитель не справился с управлением.

В машине находились 2 молодых человека и две девушки. Все четверо были госпитализированы.

Как пишет Life, позже один из пострадавших, предположительно водитель, скончался в больнице. Одну из девушек отпустили на амбулаторное лечение.