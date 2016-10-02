Напавшего накануне на Московскую хоральную синагогу мужчину госпитализировали в спецучреждение, сообщает ТАСС, со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По её словам, нападавшим на синагогу в Москве оказался 40-летний житель подмосковного Королева.

"Он был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и госпитализирован в специализированное медицинское учреждение", - приводит ее заявление агентство.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что задержанный является концертмейстером православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и состоит на учёте в психдиспансере.

Нападение произошло накануне. Задержанный произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в охранников синагоги, после чего был задержан полицейскими.