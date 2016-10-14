На северо-востоке Москвы отмечается рост популяции бобров, в том числе на реках Яуза и Чермянка.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на сотрудника ГПБУ "Мосприрода" Азамата Кунафина, периодически жители сообщают, что видели бобров на определённых территориях.

"Поголовье растёт – чуть-чуть, но прирост всё-таки есть, потому что они образуют пары и плодятся", – рассказал он.

Кунафин пояснил, что бобры впервые появились на Яузе около четырёх лет назад, а на её притоке – реке Чермянке – около трёх лет назад, так как там тоже присутствует кормовая база и есть подходящие для жизни территории. Он отметил, что рост поголовья животных связан с улучшением экологической обстановки на северо-востоке столицы.

"При этом важен тот факт, что бобры очень чувствительны к химическому составу воды, и если есть какое-то химическое загрязнение, то они, как правило, туда не идут. Особенно весной их очень много видно, очень много погрызов отмечается и местным жителями и инспекторами, следящими за особо охраняемыми природными территориями", – добавил Кунафин.

Он пояснил, что бобры питаются травой и молодыми деревьями, особенно ивой, и призвал местных жителей не приучать животных к поеданию овощей и фруктов, так как они могут перестать искать традиционную для них пищу и погибнуть.

Представитель Мосприроды также предостерег москвичей от попыток погладить бобров, так как они, в первую очередь самки, охраняющие потомство, могут покусать или поцарапать когтями. Кроме того, Кунафин призвал соблюдать правила выгула собак – держать их в наморднике и не спускать с поводка, чтобы они не напали на диких животных.