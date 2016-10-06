На дне глубокой пещеры на Севере Урала, в районе Вижая, спелеологи продолжают находить скелеты животных. Некоторые из них очень старые, им может быть много тысяч лет.

Находки были сделаны в пещере "Вижайский камень" во время экспедиции Екатеринбургского клуба спелеологов "СГС" в конце сентября.

– Вот нашли череп обыкновенного медведя, очень долго его искали, – рассказывает Metro научный руководитель спелеоклуба Евгений Цурихин. – Ещё раньше мы нашли его скелет. Видимо, череп унесло потоками воды вглубь, мы нашли его, увязшим в глине.

Евгений предполагает, что медведь, пролетев двадцать метров, выжил и смог отползти немного от края. Но из природной западни выхода не было.

– Как образовалась ловушка, известно, – утверждает спелеолог. – Здесь вода уходит под землю, есть подземное течение реки. Один из гротов поднимался и вышел на поверхность. И сюда в результате стали часто проваливаться животные. Вот бежит зверь зимой по снегу и проваливается в 20-метровый колодец. Там сейчас сотни костей, прям их концентрация. Сюда даже приезжали палеонтологи из Японии. Они сравнивают ДНК современного и древнего медведя, изменения в морфологии и генетике.

По словам эксперта, кости животных "вцементированы" в пол и давно уже затекли кальцитом.

– Вот по кальциту, или, как его ещё называют, известковому шпату, нам и стало понятно, что речь идёт о столетних, тысячелетних животных, – говорит Евгений. – К тому же, здесь рядом есть пещера с рёбрами мамонта, например. А вот человеческих костей мы пока в ловушке не находили. Понимаете, мы, спелеологи, лишь по поверхности смотрим. Но приедут эксперты из института экологии и посмотрят. Тогда всё станет ясно.

Оказалось, что многие животные, несмотря на падение с высоты, выживали. В полной темноте они пытались выбраться из ловушки, но погибали. Хотя некоторым повезло больше.

– Недавно мы в этой ловушке нашли землеройку, – улыбается Евгений. – Она упала и ползала там, пролетев 20 метров. Землеройка лёгкая, попала на склон, видимо, с него и покатилась. Сейчас она жива-здорова.