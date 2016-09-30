По словам очевидцев, ледяные кусочки размером с горошину обрушились на город вместе с дождем. 

Град видели в районе станций метро “Гражданский проспект”, “Проспект Просвещения” и “Пионерская”. 

Как отмечает главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов,  причиной града стал атмосферный фронт с грозами и ливнями, проходящий сейчас над Северной столицей.

Напомним, 30 октября в Петербурге объявлен «оранжевый» уровень опасности – в городу приближается мощный шторм. 

По прогнозам синоптиков, в пятницу и субботу ветер может усиливаться до 18 м/с, а в прибрежных районах и до 23 м/с. 