По словам очевидцев, ледяные кусочки размером с горошину обрушились на город вместе с дождем.

Град видели в районе станций метро “Гражданский проспект”, “Проспект Просвещения” и “Пионерская”.

Как отмечает главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов, причиной града стал атмосферный фронт с грозами и ливнями, проходящий сейчас над Северной столицей.

Напомним, 30 октября в Петербурге объявлен «оранжевый» уровень опасности – в городу приближается мощный шторм.

По прогнозам синоптиков, в пятницу и субботу ветер может усиливаться до 18 м/с, а в прибрежных районах и до 23 м/с.