Тело женщины, которое уже успело превратиться в мумию, нашли в квартире на севере Москвы.

В одном из домов в районе Аэропорт случилось затопление. Сотрудникам управляющей компании пришлось взломать дверь запертой квартиры. А там их ждал неприятный сюрприз – тело 88-летней женщины, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

По предварительным данным полиции, труп москвички пролежал в запертой квартире около года.

Корреспонденты Metro спросили у специалиста, почему соседи не услышали трупного запаха?

"Запах может идти, а может и не идти. Особенно, если помещение как-то проветривалось. Например, если форточка была открыта, – рассказал Metro патологоанатом, доктор медицинских наук Александр Талалаев. – Тем более, если тело мумифицировалось. Особенность таких случаев в том, что в саму квартиру из-за запаха зайти нельзя, а рядом с квартирой сильного запаха не будет".

Профессор уточнил, что тело человека может либо разлагаться, либо мумифицироваться.

"Это зависит от возраста, от размеров тела. И даже, если идёт разложение тела, сильных запах в целом доме может держаться всего несколько дней. А вот потом сильный кислый запах будет лишь в самой квартире".

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.