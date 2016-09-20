На днях в Москве девушка обнаружила в болотистой местности скелет мужчины, после чего обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Москве, по факту обнаружения скелетированных останков тела мужчины проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, 19 сентября 2016 года в болотистой местности на севере Москвы местный житель обнаружил тело неизвестного мужчины на вид 40-45 лет.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает Ren TV, скелет обнаружила 25-летняя девушка. В то же время, по данным АГН "Москва", труп был найден неподалёку от Новосходненского шоссе, дом 98. Смерть наступила около месяца назад.