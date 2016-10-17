На Сенной площади в Петербурге завершился демонтаж торговых павильонов, которые были признаны незаконными постройками. В ближайшее время на площади будет полностью восстановлено плиточное мощение, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на данные комитета имущественных отношений Петербурга (КИО).

Разборку ларьков на Сенной завершили, и к своей части работы приступили дорожные службы. Специалисты комитета по благоустройству укладывают плитку на участках, ранее занятых павильонами. Планируется, что до конца октября на площади высадят кустарники, а весной следующего года — украсят площадь цветами.

Как ранее сообщало Мetro, комитет имущественных отношений в ходе проверки выявил более 60 объектов: павильоны, автолавки, ларьки, террасы, которые были расположены без соответствующей разрешительной документации.