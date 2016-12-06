В среду, 7 декабря, на Сенной площади в Петербурге начнут работы по расширению границ пешеходной зоны, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города (КРТИ). Работы будут проводиться в рамках развития территории как исторического и культурного объекта.

С такой целью на Сенной площади будут установлены дорожные знаки и ограничивающие устройства, которые будут препятствовать въезду транспорта на участки, предназначенные для движения пешеходов. Пространство организуют за счёт ранее существовавших автомобильных парковок. Работы по расширению пешеходных зон планируется завершить до конца недели. В перспективе в рамках концепции дальнейшего использования Сенной площади как открытого общественного пространства планируется произвести работы по благоустройству данных пешеходных зон.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга просит горожан с пониманием отнестись к проведению указанных мероприятий и переставить свои автомобили с Сенной площади.