На Садовом кольце начали высаживать клёны и рябины. Полуголые деревья уже появились на Большой Садовой и Садово-Кудринской улицах. Высадили их, несмотря на мороз и снегопад, но деревьям это не должно повредить и, скорее всего, они порадуют нас свежей зеленью следующей весной.

– Промораживание идёт не от снега, а от ветра, так что, если защитить корневую систему и хорошенько её пролить, она замёрзнет и на весну останется хороший запас воды, – рассказал Metro специалист по ландшафтным работам Иван Щетинин. – Минус 12 – это не страшная температура, мы и сами сейчас деревья высаживаем.

Всего в рамках программы «Моя улица» в ближайшие годы на Садовом кольце появится около 100 новых садов и площадей. Будет высажено порядка 1500 новых деревьев.

На каждой из 18 улиц, составляющих Садовое кольцо, будет высажен свой вид. На Садовой-Триумфальной и Земляном Валу – липы, на Смоленской площади и Валовой улице – груши уссурийские. Садовую-Спасскую и Зубовский бульвар украсят вязы, Садовую-Черногрязскую и Зацепский Вал – рябины, а Садовую-Кудринскую и Нижнюю Краснохолмскую – ольхи. Ясени высадят на Крымском Валу в районе парка Горького и на Смоленском бульваре, лещину – на Садовой-Сухаревской, Крымский Вал вблизи Калужской площади засадят яблонями.

