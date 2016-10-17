О происшествии рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу Metro сообщили, что возгорание произошло в квартире на 4 этаже дома №31 к1 по улице Руставели. Сообщение о пожаре поступило в 12.26. В тушении участвовали 26 человек личного состава и 5 единиц техники. К 12.52 пожар был локализован.

Из соседних квартир по лестнице пожарные вывели 5 человек.

Кроме того, с помощью автолестницы специалисты спустили с 4 этажа женщину с маленьким ребенком.

Во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.