Цитата Чулпан Хаматова–Белла Ахмадулина «Я хочу передать собственное ощущение Беллы Ахмадулиной», – говорит Чулпан Хаматова, которая сыграла в картине героиню по имени Нэлла Аххо.

13-серийный фильм стал экранизацией одноимённого последнего романа Василия Аксёнова, в котором он под вымышленными именами рассказал про своих друзей и коллег во времена, когда поэты собирали целые залы. Написание сценария и съёмки заняли в общей сложности 5 лет.

– Я родился в это время, и мои родители не просто жили, это было их время, и мне хотелось таким способом в это время ещё раз войти, – рассказывает продюсер картины Денис Евстигнеев. – Всегда сложно снимать про великих людей. Когда ты сам выдумываешь, это опасно, а здесь мы доверяем Аксёнову, доверяем его глазу и вкусу. Мы не сами – мы за ним. Конечно, режиссёр Влад Фурман общался с Евгением Санычем (Евтушенко), успел пообщаться и с Киреевой Аллой Борисовной (вдова Роберта Рождественского, умерла в 2015 году. – Прим. ред. ), со многими, со всеми. Отнеслись к идее по-разному, не все были довольны, что мы начинаем заниматься этими героями. Это великая эпоха, наша советская эпоха Возрождения.

По словам Евстигнеева, за портретным сходством актёров с героями они не гнались.

– Нам было важно схватить образ. Надо сразу оговориться, что по нашему фильму нельзя изучать историю, – говорит продюсер.

Чулпан Хаматовой досталась роль Нэллы Аххо, под именем которой скрывается Белла Ахмадулина.

По словам Чулпан, о такой роли можно только мечтать:

– Ахмадулина у меня в числе любимых поэтов. Привлекает в ней и в роли прежде всего талант поэта, слог, невозможность с первого раза нырнуть в эти стихи. Удивительно отношение Ахмадулиной к мироустройству. Она стоически помогала друзьям, хотя имела много неприятностей из-за этого. В сценах, где я читаю стихи, мне каждый раз до озноба было страшно. Я переживала, чтобы это не превратилось в карикатуру, хочется, чтобы всё выглядело достоверно.