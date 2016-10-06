В среду, 5 декабря 8 танцевальных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Челябинска, Красноярска встретились на ежегодных соревнованиях Red Bull Beat Battle, которые прошли в Известия Hall.

Оценивали выступление танцоров авторитетные судьи, среди которых были Егор Дружинин, Вова Гудым и Лилия Сковородникова.

В первом туре участники через танец представляли свой город, а затем показывали фильмы. Победителями стали Evolvers из Красноярска, представившие номер на основе фильма “игры разума”.

“Идея скорее не наша, а режиссера, но мы пытаемся воплотить её в небольшом отрывке танца. Главный герой - математик, который находится в поисках сенсационного открытия, оказывается болен, в его жизни присутствуют вымышленные герои - "галлюцинации", от которых он хочет избавиться, помогает ему в этом его спутница, она и остается с ним до конца”, – рассказывали победители о своём проекте.

Второе место за интерпретацию фильма “Девять” заняла команда Virtus Crew из Казани, а третье место и приз зрительских симпатий досталось петербуржцам Abzatz Crew и их “Алисе в стране чудес”.