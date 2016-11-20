В Московском районе Петербурга торговлю контрафактными сигаретами вели прямо с припаркованных автомобилей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Автолавки" работали у дома 79 на проспекте Космонавтов.

- Сотрудники полиции изъяли 44 500 единиц табачной продукции на сумму 900 тысяч рублей. Реализация осуществлялась без акцизных марок. Изъятая табачная продукция передана на склад временного хранения., - отметили в пресс-службе ведомства.

По факту торговли контрафактными сигаретами на проспекте Космонавтов возбуждены два дела об административном правонарушении по статье 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена).