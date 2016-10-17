Очевидцы выложили в Сеть фото горящего возле СКК Mercedes, а затем добавили кадры уничтоженного огнём авто. В соцсети указали, что обгоревшая иномарка находится там уже пару дней. Авто обтянуто красно лентой, к которой прикреплена табличка: "Вещественный объект, не эвакуировать, не перемещать". Поэтому обгоревшую машину не увозят с 15 октября.

- На проспекте Юрия Гагарина около СКК сгорел Mercedes Е класса, - сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург".

- Говорят, что возле СКК кто-то из недовольных судейством сжег "Мерседес" одного из главных судей, - подписали очевидцы. - Это ещё дня два назад произошло, когда там соревнования по бодибилдингу и фитнесу были.

По данным ГУ МЧС РФ по Петербургу, пожар у дома 8 по улице Юрия Гагарина произошёл 15 октября около 19 часов. В автомобиле выгорел отсек двигателя, а в припаркованном рядом «Мицубиши» оплавились части кузова.