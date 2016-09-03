В Ташкенте прошло прощание с Исламом Каримовым, траурный кортеж на улицах города собрал вокруг себя тысячи людей. Жители столицы Узбекистана провожали тело своего президента до самого аэропорта, оттуда его должны спецрейсом отправить в Самарканд, где и пройдут похороны Ислама Каримова третьего сентября, сообщают РИА Новости.

Отметим, что лидера Узбекистана провожали также рота десантников, духовные лица и родственники скончавшегося. Военные не мешали собравшимся горожанам кидать под колёса автомобиля цветы. Прощание с Исламом Каримовым сопровождалось плачем и отчаянными стенаниями пришедших отправить главу государства в последний путь. Гроб президента страны по традиции был накрыт белым палантином и национальным флагом страны.

Ожидается, что на похороны Ислама Каримова тоже придут тысячи людей в Самарканд. На траурные мероприятия также прибудут высокопоставленные делегации из стран СНГ и дальнего зарубежья. Российскую делегацию на похоронах Каримова возглавит председатель правительства Дмитрий Медведев. Как сообщает "Интерфакс", вместе с ним будет вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько. Добавим, что ранее президент России Владимир Путин и ряд других лидеров стран уже выразили свои соболезнования народу Узбекистана в связи со смертью Ислама Каримова. Отдельно Медведев попросил премьер-министра страны Шавката Мирзиёева передать слова сочувствия и поддержки родным и близким скончавшегося.

Добавим, что прощание с президентом Каримовым прошло не только в Ташкенте, но и по всему миру. В десятках стран люди несут цветы и свечи к посольствам Узбекистана. В Москве у дипломатического представительства страны уже скопилось множество букетов цветов и скорбящих в связи с кончиной Ислама Каримова.

Отметим, что до последнего момента оставалось неизвестным, является ли смерть Каримова правдой или ложью. Некоторые СМИ сообщали о том, что президент Узбекистана скончался в тот же день, когда был госпитализирован, при этом правительство страны отрицало эту информацию. Более того, за день до сообщения о критическом состоянии лидера государства даже были сообщения о том, что смерть обошла стороной Ислама Каримова и он идёт на поправку. Однако в пятницу правительство официально подтвердило гибель президента Узбекистана.

Многие сейчас задаются вопросом о том, какие геополитические последствия будет иметь смерть Каримова. Бессменный лидер страны был главой государства с момента объявления о независимости Узбекистана. Более того, он был важным партийным чиновником и президентом этой республики ещё до развала СССР. Многие эксперты полагают, что произошедшее будет иметь большое влияние на весь регион, однако лишь время покажет, что будет после смерти Каримова и как страна станет развиваться.

Н апомним, что 29 августа появилась информации о срочной госпитализации президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова по состоянию здоровья. Чуть позже дочь президента Лола Каримова рассказала, что он перенес кровоизлияние в мозг. Утром 2 сентября правительство страны заявило, что президент Узбекистана находится в критическом состоянии, а уже ближе к вечеру было объявлено о смерти Ислама Каримова.

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