Серьезное происшествие случилось ранним утром 29 сентября в Петербурге, во Фрунзенском районе. Около семи часов утра в МЧС поступило сообщение о пожаре у дома №4 по пр.Славы.

- В автомобиле "Шевроле Лачетти" выгорел моторный отсек, - сообщили в пресс-службе ведомства, - В 07:47 пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Очевидцы сообщили, что пожар случился прямо на проезжей части проспекта Славы. Автомобиль стоял у обочины и вспыхнул как спичка. В Сети появились фото горящей машины на пр.Славы. На них видно, что пожар начался в моторном отсеке, под капотом авто.

Видео пожара в авто попало на регистраторы проезжавших мимо машин. Посмотреть можно ЗДЕСЬ.