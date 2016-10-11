Сообщение о небольшом фонтане холодной воды, забившем из-под земли на Измайловском проспекте в Петербурге, появилось в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

Как рассказали Metro в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", заявка о вытекании холодной воды у дома №22 по Измайловскому проспекту поступила в 11.30. Выехавшие на место специалисты обнаружили течь на магистрали диаметром 50 мм.

Ведутся работы. Движение транспорта ограничено по одной полосе четной стороны улицы.

У всех абонентов есть вода. Отключение не проводилось.