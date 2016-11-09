С крыш домов в течение дня сбрасывали снег - прямиком на автомобили. Некоторые автовладельцы даже не могли попасть в свой транспорт - снег то и дело сыпался им на головы. На резонный вопрос "зачем?" - отвечали, что снег мягкий, вреда не будет.

Ситуация повторилась сразу в нескольких районах - в Московском и Адмиралтейском районах. Очевидцы выложили в сеть фото и видео происходящего.

Автовладельцы уверены, что это делали уборщики, которые просто хотели просто побыстрее закончить работу, но не задумывались об имуществе жильцов.

Напомним, снегопад в Петербурге стал причиной для "усиления режима" во многих организациях, обеспечивающих жизнедеятельность города. Так, жилищный комитет Смольного заявил, что управляющие компании бросили все свои силы на механизированную и ручную уборку внутриквартальных территорий.

"Для удобства жителей Жилищным комитетом организована «горячая линия» по приему обращений граждан по вопросу организации уборки внутриквартальных территорий, заявки принимают по телефону 710-44-54", - говорится в сообщении.