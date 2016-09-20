Голливудская звезда Николас Кейдж приехал в Москву, чтобы представить фильм "Крейсер", в котором он сыграл главную роль. Лента основана на реальных событиях и рассказывает о крейсере ВМС США "Индианополис", который доставил атомную бомбу "Малыш" на остров Тиниан. Именно её сбросили в итоге на японский город Хиросиму, что ознаменовало окончание Второй мировой войны.

Как рассказал на пресс-конференции актёр, он долго готовился к этой роли и специально встречался с моряками, так что на площадке он не притворился, а был капитаном. Ему очень понравилось сниматься в кино, учитывая тот факт, что он очень любит океан, сообщает корреспондент Metro.

Голливудская звезда рассказала не только о своей кинокартине, но и о недавно вышедшем фильме Оливера Стоуна "Сноуден". Отметим, что там он сыграл эпизодическую роль. По его словам, это был его долг перед режиссёром.

-Оливер Стоун мой друг. Мне всегда казалось, что я должен ему. Я хотел вернуть ему услугу. Для меня, как для актера, важно быть зеркалом, отражать то, что происходит в мире, - отметил он,

Кейдж также поведал, что давно хотел посетить Россию и рад, что ему наконец-то удалось сюда добраться.

-Я первый раз приехал в Россию. Я жалею, что не смог добраться сюда раньше. Сразу скажу, русские женщины – невероятные красотки. Я всегда уважал русскую культуру и в особенности балет... Также я читал Братьев Карамазовых. Мне близок Дмитрий. Но я понимаю, что это немного не то, так как я читал в переводе. В русском кинематографе меня впечатлил фильм «Трудно быть богом» и «Левиафан», - заявил он.

По признанию звезды, в ходе своей поездки в российскую столицу, он планирует посетить Собор Святого Василия.