На кинофестивале в Венеции состоялась премьера нового фильма Мела Гибсона «По соображениям совести» (Hacksaw Ridge). На красную дорожку к гостям праздника вышел сам режиссер с окладистой седой бородой и актеры, сыгравшие главные роли в фильме - сильно беременная Тереза Палмер, Эндрю Гарфилд, Винс Вон и другие.

Замечена на красной дорожке в день премьеры фильма Мела Гибсона была и дочка Сильвестра Сталлоне - 18-летняя Систин Роуз. Красавица вышла к публике в эффектном наряде серо-голубого цвета с открытой спиной и высоким разрезом до бедра. Дочь Сталлоне сейчас строит карьеру модели.

Позже журналисты заметили в Венеции и мать Систин Роуз - супругу Сталлоне Дженнифер Флавин. Мама и дочка присутствовали на одной из вечеринок кинофорума. Обе - в эффектных черных мини-платьях.

Добавим, Мел Гибсон впервые за 9 лет вновь представил премьеру. Военная драма "По соображениям совести" рассказывает о реальной судьбе медика американской армии времён Второй Мировой войны.

Дезмонд Досс, который служил во время битвы за Окинаву, отказывается убивать людей и становится первым идейным уклонистом в американской истории, удостоенным Почётной медали Конгресса.

Мировая премьера картины состоится 3 ноября 2016 года.