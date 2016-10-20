Российские путешественники не против отметить День народного единства (4 ноября) где-нибудь за границей, но решают остаться дома, проверив цены. В такому выводу пришли в сервисе бронирования авиабилетов.

По статистике Aviasales, 60% всех запросов, которые россияне вбивают в строку поиска на сайте, касаются зарубежных направлений. При этом 67% продаж приходятся на российские. В основном проводить длинные ноябрьские выходные наши соотечественники предполагают в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и Симферополе.

– Столь серьёзную разницу между ожиданием и реальностью мы объясняем средним чеком, – отмечает Янис Дзенис, представитель сервиса. – Показатель по зарубежным направлениям в три раза выше значения по стране. В среднем, стоимость бронирования по России составляет 11,5 тыс. рублей.

Самыми доступными зарубежными направлениями на начало ноября являются Вильнюс (9 тыс. рублей) и Азербайджан (10 тыс.).