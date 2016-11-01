31 октября в Петербурге на проспекте Культуры под колеса автомобиля попала молодая девушка. Подробности аварии рассказали очевидцы в соцсетях. Все произошло около 22 часов 31 октября, на нерегулируемом пешеходном переходе, около поста ДПС.

На место тут же прибыли машины реанимации, полицейские и МЧС. Спасти девушку-пешехода не удалось.

"Видел, когда реанимация подъехала, девушку не спасли", - сообщают очевидцы.

"Девушка мертвая. Только что проезжала... Столько крови!", - пишут водители.

"Там нерегулируемый пешеходный переход. Очень скверный. Я там как-то днем минут 10 его переходил. Многие водители, даже видя человека, на этом переходе все равно с горки несутся", - отмечают пешеходы.

По предварительным данным, за рулем иномарки, под которую попала девушка-пешеход на пр.Культуры, была женщина. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП.