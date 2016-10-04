В эти дни в Париже проходит Неделя моды. Ведущие дома мод представляют свои коллекции сезона весна/лето 2017.

Сегодня дошла очередь и до Chanel, за коллекцию которой уже много лет отвечает дизайнер Карл Лагерфельд. Интервью с Карлом Лагерфельдом для газеты Metro читайте ЗДЕСЬ

На этот раз дизайнер решил совместить прошлое и будущее. Элегантные твидовые костюмы, которые уже стали визитной карточкой модного дома, на этот раз демонстрировали роботы. Сам же показ проходил в Grand Palaris, декорированном под гигантский дата-центр. Картину дополнили белоснежный пол и тысячи проводов.

Что касается самих образов, особого внимания здесь заслуживают кожаные жакеты и колготки, перфорированные лазером, а также платья, имитирующие своими принтами 3d-графику.