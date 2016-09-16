Ещё одно ДТП с "перевёртышем" произошло в Петербурге в пятницу, 16 сентября. На этот раз на площади Калинина. Фото с места ДТП выложили в Сеть очевидцы в 12.30 и уточнили некоторые подробности.

- На пл.Калинина Peugeot перевернул второго участника ДТП, - кратко сообщили первые очевидцы.

Следом появился ещё один комментарий о произошедшем.

- На пл. Калинина два французских льва сошлись в поединке, "маленький" положил своего партнера на лопатки, - подписали фото свидетели ДТП в соцсети.

Также уточнили, что авария обошлась без жертв. Водитель и пассажирка перевёрнутого авто самостоятельно выбрались из машины. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, что ранее, 16 сентября, на Каменноостровском из-за ДТП-перевёртыша образовалась пробка (фото, подробности).