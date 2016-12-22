На скоростных трассах планируют ввести бесплатную полосу для частного транспорта. Однако для этого автомобилист должен будет "поработать" таксистом.

То есть на платных автодорогах могут ввести полосу, по которой будут ездить частные автомобили, в которых будут попутчики. При этом их должно быть несколько. Если пассажиров будет мало, это зафиксирует камера - водитель получит штраф. Таким образом, соседи или коллеги могут объединяться и ездить на одном автомобиле по скоростной трассе, экономя на дороге. Такие планы обсудили на общественном совете Минтранса, сообщает "Российская газета".

Такой практики еще нет в России, однако власти планируют перенять опыт из США.

Еще одно решение, которое обсуждалось на заседании общественного совета, - штраф за езду “зайцем” по платным автодорогам. Его сумма может составить пять тысяч рублей. Наказание необходимо будет тогда, когда в полной мере заработает система free flow - бесшлагбаумная система.

Сейчас проехать на платную скоростную трассу можно при оплате на терминале - тогда только откроется шлагбаум. Именно здесь образуется большая часть пробок - в ожидании, когда водитель расплатится, ему дадут сдачу, и наконец откроется заграждение.

Кроме того, расплатиться можно с помощью транспондера (бесконтактный способа оплаты). Чтобы сократить пробки, было принято решение максимально перейти на второй вариант.

Так, например, на ЗСД в Петербурге транспондерами пользуется около 30% автовладельцев. Планируется, что в ближайшее время это число увеличится до 50%.

Однако для того, чтобы перейти на транспондеры и при этом убрать шлагбаумы, необходимо решить вопрос с "зайцами".

Нововведения о штрафах уже разработаны Минтрансом совместно с Автодором, его уже одобрили Минфин и Минэкономразвития.