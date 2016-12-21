На сайте МВД России появилась статья, разъясняющая действия телеведущей Елены Летучей и программы "Ревизорро".

В документе говорится о том, что "деятельность журналиста не может подменять собой деятельность государственного органа", в данном случае – Роспотребнадзора. Также уточняется, что журналист не имеет права заходить на кухню заведения без согласия его владельцев.

– Правила оказания услуг общественного питания, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1036, не предоставляют ни потребителю, ни журналисту правомочий самостоятельно входить в помещения исполнителя, доступ к которым ограничен, – говорится в документе.

В заключительных строках своего обращения пресс-служба МВД России напоминает об ответственности за злоупотребление свободой массовой информации.

Metro связалось с представителем телеканала "Пятница", на котором и идёт популярное телешоу, и выяснило, что обо всём этом думают в компании.

По словам PR-директора телеканала Натальи Абрамочкиной, никакие изменения в съёмки "Ревизорро" после сообщения МВД вноситься не будут.

– Никаких решительных дальнейших действий мы не планируем предпринимать, - сказала она корреспонденту Metro. – Мы ознакомились со статьёй, но пока от наших юристов не поступало каких-либо комментариев, что кто-то или что-то признал незаконным действия "Ревизорро". В течение двух с половиной лет – сколько существует программа – мы всегда руководствовались правовой базой и она пока не ставилась под сомнение. Хотелось бы отметить отдельно, что программа "Ревизорро" никаким образом не планирует подменять или присваивать функцию госоргана, как в данной статье говорится. Никогда об этом речи не шло.

По словам Абрамочкиной, никаких официальных обвинений в отношении телеканала выдвинуто не было.

– Я не видела обвинительную формулировку. Надеюсь, никаких обвинение и не будет. Во-первых странно, что такой ажиотаж вокруг программы поднялся только после съёмок в Москве, во-вторых мы неоднократно сталкивались с представителями МВД в регионах, но никто никогда не говорил, что программа действует вне закона, – заявила представитель телеканала.

Она уточнила, что в настоящий момент в отношении "Ревизорро" ведутся два процесса. Первый касается уголовного дела в Салехарде, второй – иска московского заведения.

– Насколько я знаю, в арбитражный суд против нас был подан один иск от московских заведений, но он был отклонён из-за нарушения процессуальных требований. Сейчас этот вопрос повис. Также до Нового года юристы канала планируют подать кассационную жалобу в Верховный суд по поводу уголовного дела в Салехарде, если вы помните, там так и не была поставлена точка, – подытожила Абрамочкина.

Напомним, что программа "Ревизорро" является адаптацией украинского телешоу "Ревизор". Ведущая передачи Елены Летучей проверяет российские рестораны, отели, ночные клубы и другие заведения. По итогам проверки она рекомендует или не рекомендует для посещения проверенное заведение.