Авария случилась около семи часов утра 20 сентября в Петроградском районе Петербурга. Подробнее о ДТП рассказали очевидцы. На набережной адмирала Лазарева столкнулись иномарка и КАМаз. "Опель" смяло после аварии.

"Петроградка, Набережная Адмирала Лазарева. Надеюсь, водитель был один. Пассажирское место в мясо", - рассказали свидетели ДТП, - "Водитель жив, видел его, это он об автокран.."

Информацию уточнили в МЧС города.

"На набережной Адмирала Лазарева у дома №6 произошло столкновение двух автомобилей марок «Опель Астра» и «Камаз». Сведения о пострадавших уточняются", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, в иномарке пострадал водитель. Он находился в машине один. Также травмирован и водитель грузовика.

"Я проезжал мимо, когда реанимация стояла. Ждали МЧС, водитель был зажат в машине. Жив", - рассказали очевидцы ДТП на Петроградке.