На Петербург надвигается непогода. В ближайшие дни в городе ожидается сильный ветер и дожди.

"По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", во второй половине дня 24 ноября местами ожидается усиление ветра до 15 м/с," - говорится в сообщении пресс-службы МЧС Петербурга.

Также во второй половине дня 24 ноября в городе возможен сильный дождь, а температура воздуха начнет понижаться.

В пятницу на Петербург может обрушиться дождь со снегом, и похолодает до 0 градусов.

Мокрый снег возможен и в выходные - 26 и 27 ноября. Ветер останется свежим - до 13 м/с. По предварительным прогнозам синоптиков, после шторма в город придет похолодание - к началу календарной зимы столбики термометров опустятся до минусовых значений.